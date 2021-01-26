Налоговая служба будет следить за ценами на продукты в России

Следить за ценами теперь будут налоговики, они будут собирать данные о планируемом повышении цен до конца года.

Следить за ценами теперь будут налоговики, они будут собирать данные о планируемом повышении цен до конца года.

Стоимость социально значимых продуктов возьмет под контроль Федеральная налоговая служба (ФНС). Налоговики будут собирать поквартально информацию о предполагаемом изменении цен на базовые товары до конца года. Производители боятся утечки данных и того, что мера принимается для введения регулирования цен еще на какие-то продукты. Об этом сообщает "Ъ", ссылаясь на источник в крупной пищевой сети.

Юрист Forward Legal Арпине Пирумян считает, что налоговая не в праве запрашивать такие данные, так как это в законе не прописано. А вот участники рынка полагают, что дополнительный надзор со стороны налоговой позволит контролировать наценку на товары.

Не все торговые сети получили запрос, но даже из тех, кто получил, не все предоставили информацию, сославшись на коммерческую тайну. Кроме того, компании не уверены, что составление прогноза на повышение цен никак на них не скажется. Пирумян заверила, что за неисполнение таких прогнозов бизнесу ничего не будет.

Зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов считает, что спрогнозировать рост цен до конца года трудно, так как стоимость товаров зависит от спроса и предложения, которые постоянно меняются, а также от курса валют. При этом опять же не ясно, как бизнес защитят от утечек информации.