Доллар США темнеет. Команда Байдена оценила афроамериканцев в $20

Место 7-го президента США Эндрю Джексона на банкноте достоинством в 20 долларов может занять афроамериканка, которая боролась против рабства еще в XIX веке.

Команда новоиспеченного президента Джозефа Байдена изучает возможность поместить на 20-долларовую купюру изображение афроамериканца. Демократическая партия США намерена отказаться от своих идеалов в угоду трендам, ведь сейчас на «двадцатке» красуется Эндрю Джексон – 7-й президент США и один из основателей Демпартии. Теперь его место может занять борец против рабства и активистка движения за права женщин Гарриет Табмен.

В Белом доме эту инициативу обсуждали еще во время президентства Барака Обамы. Именно он предложил заменить историческую фигуру американского лидера на темнокожую женщину, но планам помешал Дональд Трамп, возглавивший страну в 2016 году. После этого процесс «затормозили», цитирует CNN пресс-секретаря Джен Псаки, но теперь администрация Байдена готова продолжить борьбу за равноправие.

«Мы изучаем способы ускорить этот процесс [добавления Табмен на купюру в 20 долларов]. <…> Важно, чтобы наши банкноты (наши деньги — если люди не знают, что такое банкнота) отражали историю и разнообразие нашей страны, и образ Гарриет Табмен, украшающий новую банкноту в 20 долларов, безусловно, справился бы с этой задачей», — сказала Псаки.

С юга на север

Араминта Росс (имя и фамилию Гарриет Табмен она получила только после замужества) родилась в штате Мэриленд в семье рабов, предположительно в 1822 году. Как только темнокожей девочке стукнуло семь лет, белые хозяева заставили ее работать прислугой по дому, а спустя некоторое время она стала помогать родителям на плантации.

Всю сознательную жизнь Араминта была очень религиозной, и одна из причин этого – травма головы в 13-летнем возрасте. Тогда надсмотрщик кинул в нее двухфунтовую гирю. Из-за удара девочка начала испытывать приступы гиперсомнии (бесконтрольной тяги ко сну в любое время суток), которые сопровождали ее почти всю жизнь. Также она постоянно наблюдала яркие видения и сны, которые во взрослом возрасте считала предзнаменованиями, посланными с небес.

В 24 года Араминта Росс вышла замуж за вольного афроамериканца Джона Табмена, который выступал резко против освобождения своей супруги от рабства. Мужчина намекнул Гарриет, что, если она попытается сбежать от хозяев и отправиться на Север, он сдаст ее при первой же возможности.

Впрочем, будущего борца за права темнокожих это не остановило. В 1849 она все-таки бежала в свободную от предрассудков Филадельфию. На поверку демократия оказалась с привкусом южных устоев: чтобы выжить Гарриет Табмен приходилось работать горничной и прислугой в местных гостиницах. Такая смена деятельности женщине не пришлась по душе, и в 1851 году она вернулась в Мэриленд.

Муж, тем временем, женился на другой афроамериканке, поэтому Гарриет решила посвятить себя борьбе за права темнокожих. Начиная с 1850-го года, она осуществила около 13 миссий по спасению рабов (всего около 70 человек) и переправке их на Север по «Подземной железной дороге». Так в те годы называли подпольную сеть помощи беглым рабам, которые хотели перебраться в свободную часть страны.

После начала Гражданской войны в США (1861 – 1865 годы) Гарриет Табмен начала трудиться на поле боя в роли медсестры и повара на полевой кухне, а позже получила повышение до разведчицы. За годы вооруженного противостояния ей даже приходилось возглавлять рейды по освобождению рабов.

В 1859 году Гарриет перебралась в Нью-Йорк и стала заботиться о своих пожилых родителях вплоть до их смерти. Она активно пропагандировала идеи женского избирательного движения, но спустя несколько лет попала в приют для пожилых афроамериканцев (который ранее основала сама), где и скончалась в 1913 году.

Окрепший маразм

Теперь изображение Гарриет Табмен может заменить лицо президента Эндрю Джексона, которого считают одним из основателей Демократической партии США. В 1830-х годах он сделал одной из главных политических линий государства практику выселения индейцев с их земель на так называемые «индейские территории». Сейчас это место более известно, как штат Оклахома. Тогда инициативу Джексона с радостью поддержала вся Демпартия.

В результате переселения многие индейцы из пяти огромных племен погибли по дороге на новые земли. Сейчас на эти подробности однопартийцы Джо Байдена предпочитают не обращать внимания. Гораздо важнее заменить лицо своего бывшего лидера на изображение Гарриет Табмен несмотря на то, что Эндрю Джексон раньше красовался также на купюрах номиналом в 5, 10, 50 и 10 тысяч долларов.

Уступать современным общественным веяниям и искривлять историю американскому обществу не пристало, полагает ведущий научный сотрудник Института международных исследований, политолог и дипломат Виктор Мизин. Тем более Демократической партии США, которую во время гражданской войны республиканцы называли «партия рабовладельцев». Сейчас контингент немного изменился, но желание переписать историю ни к чему хорошему страну все же не приведет, добавил эксперт.

«Любой ребенок в СССР, которому преподавали негативное отношение к расизму, знал, что Демократическая партия США – это партия рабовладельцев. То, что сейчас происходит в США, можно назвать только маразмом. Эндрю Джексон – это часть истории, и переписывать ее сейчас просто смешно. Это пахнет психиатрией. Надо не прошлое переделывать, а идти вперед и творить будущее», — посоветовал демократам Мизин.

Телеканал CNBC сообщает, что просто так подрисовать на 20-долларовую купюру новое изображение не получится. Для сравнения, чтобы добавить на купюру в 100 долларов дополнительную защитную линию, американскому минфину понадобилось 11 лет. Выпуск нового высокоскоростного печатного оборудования запланирован Вашингтоном на 2025 год. До тех пор перепечатывать банкноты у США нет технической возможности.