Миграционная политика США разгневала протестующих в Портленде

Беспорядки прошли в Такоме и Портленде.

Решительные шаги новоиспеченного президента США Джо Байдена в области миграционного законодательства не спасли страну от очередных волнений. На протяжении последних выходных протестующие Такомы и Портленда выступали против жестокости полиции и действующей политики в отношении мигрантов.

Ранее Байден предложил радикально пересмотреть законы, касающиеся положения приезжих в стране. В планах — ввести восьмилетний период получения гражданства для мигрантов без легального статуса и увеличить квоты приема беженцев. По мнению политика, такая практика позволит искоренить причины потока людей из стран Центральной Америки. Также 46-й президент США поручил освободить всех задержанных за нарушение миграционных правил.

В Такоме (штат Вашингтон) 23 января беспорядки устроили почти две сотни человек. Поводом для недовольства стал инцидент с полицейским, который протаранил толпу участников уличных гонок на внедорожнике. Пострадал один человек.

A Tacoma officer used his car to plow through a crowd of spectators, running over at least 1 person! He claimed he was afraid they'd break the car's glass. This justification of deadly force creates a double standard on the value of human life. Why are his fears valid & ours not? pic.twitter.com/DMvGvU8czp — Ben Crump (@AttorneyCrump) January 25, 2021

Во время марша по центру города демонстранты разбивали окна, наносили на здания граффити, строили баррикады и поджигали мусорные баки.

По данным Fox News, протестующие были одеты в одежду черного цвета, а часть из них несла флаги с надписью «Антифашистские действия». За акцией протеста пристально наблюдала полиция. В конечном итоге были арестованы два человека, попытавшихся взобраться на крышу здания. Они были вооружены пистолетом и ножами.

Как отметили в полиции Такомы, никаких серьезных травм демонстранты не получили. Дороги были очищены к вечеру.

The demonstration has broken up and the roadways are clear. There are no known injuries in relation to the demonstration. Thank you for your patience. pic.twitter.com/OAHjTYgzSK — Tacoma Police Department (@TacomaPD) January 25, 2021

Протестующие Портленда тем временем атаковали Центр иммиграционной и таможенной службы (ICE) штата Орегон. На видео, которое распространили в социальных сетях, толпа скандировала: «Нет границ! Нет наций! Отменить депортации!»

Сотрудники правоохранительных органов назвали акцию «незаконной» и приказали толпе покинуть район. Для разгона демонстрантов пришлось прибегнуть к слезоточивому газу.

Portland, OR on Jan 23rd federal officers with DHS, ICE & ERO form to lines to push protestors down Bancroft St away from the ICE facility. Instantaneous bursts, rubber ball flashbangs, SAF smoke & CS gas are deployed on the crowd. Near residential condos & a school. #Portland pic.twitter.com/8j3EXgUama — Mason Lake Media (@MasonLakePhoto) January 25, 2021

Впредь любой, кто попытается посягнуть на федеральную собственность, используя оружие, будет арестован, предупредили полицейские.

20 января то же здание ICE подверглось нападению через несколько часов после инаугурации президента Байдена в Вашингтоне. Около 150 митингующих разгромили ведомство, а также штаб-квартиру Демократической партии.