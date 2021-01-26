Гендиректора австрийской компании задержали в Москве

Генерального директора австрийской компании "Экоком", специализирующейся на рекультивации мусорных полигонов, Оливера Кайзера задержали в Москве в рамках дела о махинациях.

Генерального директора австрийской компании "Экоком", специализирующейся на рекультивации мусорных полигонов, Оливера Кайзера задержали в Москве в рамках дела о махинациях.

В Тверской суд поступило ходатайство об избрании в отношении фигуранта дела о незаконной банковской деятельности в России меры пресечения в виде запрета определенных действий. Австрийскому бизнесмену предъявили обвинение по статье "Незаконное предпринимательство". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ни правоохранители, ни сторона защиты Кайзера в настоящий момент не прокомментировали задержание. Компания австрийца занимается рекультивирующей деятельностью на территории РФ на протяжении десяти лет.