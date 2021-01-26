Глава МИД Украины считает, что Донбасс и Крым следует обсуждать отдельно

Глава МИД Украины заявил, что "вернуть" территории Крыма и Донбасса станет сложнее, если переговоры по этим темам будут идти одновременно.

Глава МИД Украины заявил, что "вернуть" территории Крыма и Донбасса станет сложнее, если переговоры по этим темам будут идти одновременно.

Обсуждать возвращение Донбасса под контроль Киева, а также крымский вопрос следует независимо друг от друга. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если их бросить в один котел, то все слишком усложнится. Станет еще тяжелее вернуть и Донбасс, и Крым <...> Поэтому здесь не надо все смешивать", — сказал Кулеба.

Киев утратил юрисдикцию над Крымом и контроль над Донбассом в 2014 году после госпереворота. В частности, жители полуострова провели референдум и проголосовали за воссоединение с Россией.