Оскорбления и «тарифный майдан». Как украинцы поздравили Зеленского с днем рождения

25 января президенту Украины исполнилось 43 года. Акции против повышения тарифов ЖКХ прошли в этот день возле Офиса президента в Киеве и в других городах.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому накануне,25 января, исполнилось 43 года. Пока глава государства делал праздничные селфи в спортзале и поздравлял с окончанием локдауна, на него валились гневные комментарии в соцсетях. Параллельно с этим тысячи жителей вышли на улицы в знак протеста. О том, украинцы поздравили своего президента — в материале «Политики Сегодня».

Атаки в соцсетях

Утром 25 января Зеленский выложил выложил в свой Instagram фотографию, сделанную в спортзале.

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210125/1030338350.html В честь этого он выложил в свой Instagram фотографию, сделанную в спортзале

«Семь на часах. Сорок три по паспорту. Тридцать в душе», — подписал снимок глава государства.

Некоторые, конечно, в комментариях поздравили президента. Но большинство подписчиков выразили недовольство работой Зеленского на его посту. Особенно сильно люди возмущены повышением тарифов на газ и электроэнергию в начале 2021 года.

Кажется, жители не рады таким новостям:

Вечером того же дня Зеленский выложил в Facebook видео, в котором очередной пообещал начать вакцинацию населения от коронавируса уже в феврале. Правда, не уточнил, чем именно власти собираются прививать украинцев. Также он поздравил соотечественников с завершением лоукдауна и заверил, что в стране создан запас мест в стационарах.

«В отличие от многих европейских стран, вспышки инфекции не произошло, более того — выздоровевших было больше, чем тех, кто заболел», — сказал Зеленский.

Однако и под этим постом украинцы не спешат радоваться. Судя по комментариям, люди возмущены локдауном, антиковидными мерами и общим состоянием системы здравоохранения на Украине.

Комментаторы обратили внимание и на то, что ограничения власти сняли как раз 25 января — в день рождения президента

Припомнили главе государства и его отдых на горнолыжном курорте Буковель в новогодние праздники, пока вся страна сидела на жестком карантине.

«Тарифный майдан»

Украинцы поздравили главу государства не только в соцсетях. В знак протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию многие вышли на улицу. Прокатившиеся по всей стране акции уже получили название «тарифный майдан». Украинцы осаждали местные горсоветы и облсоветы, проводили митинги на городских площадях, перекрывали автотрассы.

Организовали и «праздничную» вечеринку» под Офисом президента. На плакатах — все те же требования снизить стоимость коммунальных услуг и прекратить «тарифный геноцид». Некоторые и вовсе требовали отставки Зеленского.

После протеста у здания администрации Зеленского в Киеве демонстранты отправились к его загородной резиденции. Охрану дачи президента усилили полицейскими нарядами.

Помимо антитарифных акций в этот же день в Киеве, Одессе, Херсоне, Мариуполе и Измаиле бунтовали украинские моряки. Они выступали против коррупции в сфере дипломирования и сертификации.

Но и на этом поздравления не закончились: вечером к зданию Офиса молодые люди в масках притащили рояль. Они пожелали президенту «не занимать чужое место», а переключиться на то, к чему есть талант. Во время перформанса активисты жгли дымовые шашки под цитаты Зеленского.

Обещания не выполнены

В конце декабря 2020 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В январе 2021 «Нафтогаз» повысил цену на голубое топливо для граждан сразу на 14% — до 7,22 гривны за кубометр. В среднем для семьи из трех человек, проживающую в городе, требуется 30−32 кубометра газа в месяц, а в холодное время года — более 100 кубометров.

на обычную городскую семью из трех человек в теплые времена года требуется 30−32 кубометра газа, а в холодные более 100 кубометров, можно примерно рассчитать, на сколько похудеют кошельки граждан Незалежной в будущем году. Весной-летом у семьи из трех человек за газ уйдет примерно около 232 гривен или больше, осенью и зимой — около 1100 или больше. Подробнее: Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/12/28/s-novym-godom-ukraina-tarify-zhkh-rastut-naselenie-eshche-bolshe-nishchaet семью из трех человек в теплые времена года требуется 30−32 кубометра газа, а в холодные более 100 кубометров, можно примерно рассчитать, на сколько похудеют кошельки граждан Незалежной в будущем году.

Таким образом, весной-летом украинцы заплатят около 230 гривен за газ, осенью и зимой — более 1100 гривен. При этом минимальная зарплата в стране сейчас — менее 5 000 гривен. Стоимость минимальной потребительской корзины составляет 42,1% от минимальной зарплаты.

Интересно, что свою предвыборную кампанию Владимир Зеленский строил, в частности, на жесткой критике роста цен и тарифов ЖКХ. Например, известен его «ребус» про слово «тариф»: «Слово из пяти букв — на «т» начинается, на «полный капец» кончается».