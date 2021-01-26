В Совбезе напомнили о грубом нарушении законов и мошенничестве Навального
Московский блогер Алексей Навальный неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
В связи с этим основатель ФБК (признан в РФ иноагентом) должен нести ответственность по закону. Кроме того, Патрушев считает, что Западу нужен "этот деятель" для дестабилизации обстановки в России.
Алексея Навального задержали в столичном аэропорту Шереметьево. "Берлинский пациент" прибыл из Германии, где проходил лечение. В Москве его встретили сотрудники ФСИН, сообщившие о том, что блогер неоднократно нарушал условия отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".
Незадолго до ареста Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, из собранных 588 млн рублей в виде пожертвований основатель ФБК потратил на личные нужны 356 млн рублей.