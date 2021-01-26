В Совбезе напомнили о грубом нарушении законов и мошенничестве Навального

Московский блогер Алексей Навальный неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Московский блогер Алексей Навальный неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В связи с этим основатель ФБК (признан в РФ иноагентом) должен нести ответственность по закону. Кроме того, Патрушев считает, что Западу нужен "этот деятель" для дестабилизации обстановки в России.

Алексея Навального задержали в столичном аэропорту Шереметьево. "Берлинский пациент" прибыл из Германии, где проходил лечение. В Москве его встретили сотрудники ФСИН, сообщившие о том, что блогер неоднократно нарушал условия отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".

Незадолго до ареста Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, из собранных 588 млн рублей в виде пожертвований основатель ФБК потратил на личные нужны 356 млн рублей.