Задержали еще одного подозреваемого по делу о сходе лавины в Норильске

Следователи задержали еще одного фигуранта дела о гибели трех человек при сходе лавины в Норильске, сообщает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи задержали еще одного фигуранта дела о гибели трех человек при сходе лавины в Норильске, сообщает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следствие считает, что задержанный в мае 2019 года провел проверку использования участка земли в районе горнолыжного комплекса, на котором мужчина незаконно построил жилой дом. После проверки фигурант подписал акт с заведомо ложными данными, в результате чего здание не снесли.

Напомним, 8 января 2021 года снежная лавина разрушила самовольно построенный дом, внутри которого находилась семья с детьми. Супружеская пара и их малолетний ребенок погибли на месте, старший сын был госпитализирован с травмами. Правоохранители завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих человек.