Индия запретила десятки китайских мобильных приложений
Власти Индии запретили 59 китайских приложений для мобильных устройств, сообщила газета Times of India.
Запрет был введен из-за отказа руководства китайских компаний предоставить информацию о методах сбора и обработки данных, а также обеспечения безопасности их использования. Под санкции попали самые популярные китайские приложения — TikTok, Baidu, WeChat.
"Запрет был введен также из-за недовольства реакцией китайских компаний на запросы Индии относительно их метода сбора и обработки данных, обеспечения конфиденциальности и безопасности этих сведений", — сообщили изданию в Министерстве электроники и информационных технологий Индии.
Там отметили, что тотальный запрет был введен из-за жалоб на то, что некоторые программы собирают персональную информацию о владельцах устройств, а затем передают ее на серверы, расположенные за пределами Индии.
В июне 2020 года власти Индии уже вводили временную блокировку в отношении 100 китайских приложений, в том числе TikTok, поисковик Baidu Search и социальную сеть Weibo. А в отношении еще 167 программ было начато расследование. Это было связано с напряженностью между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе, где в начале мая прошлого года произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат.