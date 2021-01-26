Индия запретила десятки китайских мобильных приложений

Власти Индии запретили 59 китайских приложений для мобильных устройств, сообщила газета Times of India.

Власти Индии запретили 59 китайских приложений для мобильных устройств, сообщила газета Times of India.

Запрет был введен из-за отказа руководства китайских компаний предоставить информацию о методах сбора и обработки данных, а также обеспечения безопасности их использования. Под санкции попали самые популярные китайские приложения — TikTok, Baidu, WeChat.

"Запрет был введен также из-за недовольства реакцией китайских компаний на запросы Индии относительно их метода сбора и обработки данных, обеспечения конфиденциальности и безопасности этих сведений", — сообщили изданию в Министерстве электроники и информационных технологий Индии.

Там отметили, что тотальный запрет был введен из-за жалоб на то, что некоторые программы собирают персональную информацию о владельцах устройств, а затем передают ее на серверы, расположенные за пределами Индии.

В июне 2020 года власти Индии уже вводили временную блокировку в отношении 100 китайских приложений, в том числе TikTok, поисковик Baidu Search и социальную сеть Weibo. А в отношении еще 167 программ было начато расследование. Это было связано с напряженностью между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе, где в начале мая прошлого года произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат.