Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:43   26 Января 2021
Армия

МО РФ: противолодочные самолеты Ту-142 совершили плановый полет над Арктикой

МО РФ: противолодочные самолеты Ту-142 совершили плановый полет над Арктикой

Российские противолодочные самолеты Ту-142 совершили плановый полет над акваториями Чукотского и Берингова морей, преодолев 8000 км, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Полет российских противолодочных самолетов Ту-142 не остался незамеченным на Аляске. Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады сообщило, что за время полета не было замечено ни одного нарушения международных правил использования воздушного пространства. В начале года командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко заявил, что полеты над Арктикой станут в 2021 году приоритетной задачей для экипажей Ту-142.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#арктика #аляска #ту-142

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров