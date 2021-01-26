МО РФ: противолодочные самолеты Ту-142 совершили плановый полет над Арктикой

Российские противолодочные самолеты Ту-142 совершили плановый полет над акваториями Чукотского и Берингова морей, преодолев 8000 км, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские противолодочные самолеты Ту-142 совершили плановый полет над акваториями Чукотского и Берингова морей, преодолев 8000 км, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Полет российских противолодочных самолетов Ту-142 не остался незамеченным на Аляске. Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады сообщило, что за время полета не было замечено ни одного нарушения международных правил использования воздушного пространства. В начале года командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко заявил, что полеты над Арктикой станут в 2021 году приоритетной задачей для экипажей Ту-142.