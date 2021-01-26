Высказывания Путина вызвали всплеск интереса к акциям "Абрау Дюрсо"

Акции предприятия "Абрау Дюрсо" подорожали в ходе торгов Московской биржи на 10,8% (до 220 рублей) почти сразу после слов президента РФ Владимира Путина об интересе к виноделию.

Акции предприятия "Абрау Дюрсо" подорожали в ходе торгов Московской биржи на 10,8% (до 220 рублей) почти сразу после слов президента РФ Владимира Путина об интересе к виноделию.

Глава государства во время общения со студентами пошутил, что в будущем ему бы понравилось работать советником по правовым вопросам в этой области. По его словам, виноделие — это хороший, благородный вид деятельности, к тому же отрасль в последние годы активно развивается. Советник Путина Борис Титов является владельцем "Абрау Дюрсо", и его можно было бы консультировать по вопросам права.

Сам Титов позже подтвердил, что не отказался бы от такого советника, ведь Путин очень хорошо знает винодельческую сферу, подписывал соответствующий закон и в целом меняет структуру виноделия в России.

Эксперты отмечают, что акции "Абрау Дюрсо" низколиквидные, а то, что с ними случилось, является краткосрочной реакцией рынка.