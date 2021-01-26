9:39 26 Января 2021Армия
ВВС США обнаружили российские Ту-142 у границ Аляски
Дальние российские противолодочные самолеты Ту-142 совершали полеты у границ Аляски, где их засекли силы ПВО Аляски.
Дальние российские противолодочные самолеты Ту-142 совершали полеты у границ Аляски, где их засекли силы ПВО Аляски.
Полет российских самолетов у границ Аляски проходил в 3:00 по московскому времени. Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады сообщило, что Ту-142 не нарушали границ этих стран, оставаясь в международном воздушном пространстве.
Самолеты ВВС стран НАТО в 2020 году совершили на 30% больше разведывательных полетов вдоль государственных границ России, чем их было проведено годом ранее. Данный факт констатировало Министерство обороны РФ и пообещало дать адекватный ответ.