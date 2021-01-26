Умерла популярная украинская актриса театра и кино Ирина Токарчук. Она скончалась в возрасте 61 года. Официальная причина смерти артистки — сердечный приступ.

Умерла популярная украинская актриса театра и кино Ирина Токарчук. Она скончалась в возрасте 61 года. Официальная причина смерти артистки — сердечный приступ.

Сердце знаменитости остановилось до того, как прибыла бригада скорой помощи. Медики попытались провести реанимацию, однако к тому моменту было уже поздно, пишет издание "Таймер".

Актриса Ирина Токарчук известна широкой публике по участию в популярных юмористических шоу "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу".