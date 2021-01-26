9:17 26 Января 2021Политика
Медиагруппа "Патриот" обсудит взаимодействие НАТО со всем миром
Эфир на тему "Демократия на крови. НАТО против всего мира" пройдет в Медиагруппе "Патриот" 26 января.
Эфир на тему "Демократия на крови. НАТО против всего мира" пройдет в Медиагруппе "Патриот" 26 января.
Эксперты поговорят о ситуации на оружейном рынке в больших и малых странах, а также о том, какие виды вооружения не продаются вовсе, а какие не стоят своих денег. Также в ходе эфира участники обсудят возможное военное противостояние США и КНР. На вопросы ответят военные эксперты, социологи, политологи, общественные деятели, политики и журналисты.
К онлайн-участию в пресс-конференции приглашаются журналисты всех СМИ. Прямой эфир пройдет 26 января здесь. Начало в 14:00, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).