Байден подтвердил готовность обсудить с Россией проблемные вопросы

Президент США Джо Байден готов обсуждать с российской стороной проблемные вопросы, несмотря на разногласия в некоторых темах.

Президент США Джо Байден готов обсуждать с российской стороной проблемные вопросы, несмотря на разногласия в некоторых темах.

Глава государства заявил, что запросил у американских ведомств информацию по Москве. Байден намерен действовать в интересах США и заниматься продлением СНВ-3. Президент подтвердил, что обеспокоен ситуацией с блогером Алексеем Навальным. Однако это не помешает Соединенным Штатам работать с РФ над сокращением и ограничением стратегических наступательных вооружений.

"Мы можем и действовать в интересах нашей страны в вопросе продления СНВ-3", — приводит слова Байдена РИА Новости.

Президент США планирует изучить данные, которые ему предоставят ведомства, чтобы продолжить сотрудничать с Россией.