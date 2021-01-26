Отказ ЕС от политики санкций против РФ объяснили ее неэффективностью

Европейский союз осознал неэффективность политики ограничений, применяемой в отношении России. Впредь руководство ЕС намерено более осторожно пользоваться правовым инструментом.

Европейский союз осознал неэффективность политики ограничений, применяемой в отношении России. Впредь руководство ЕС намерено более осторожно пользоваться правовым инструментом.

Европейские власти решили отказаться от отношений с Москвой по принципу "мы не согласны и переводим диалог на язык санкций". Излюбленную тактику они изменили на иной подход, заключающийся в признании факта столкновения интересов с последующим продолжением диалога. О бесперспективности первого шаблона свидетельствует накопленный опыт прошлых лет, передают "Известия".

"Накоплен определенный опыт, который указывает на то, что такой язык в отношениях с Россией не проходит", — объяснил решение ЕС глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

В настоящее время Евросоюз борется с глубоким политическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Ситуация внутри "европейского пространства" будет обостряться, о чем говорит экономические проблемы стран-участниц ЕС.