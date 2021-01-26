Создатель "Новичка" представил свое лекарство для борьбы с COVID-19

Один из разработчиков отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк планирует выпустить лекарство, которое способно бороться с вирусными инфекциями.

Один из разработчиков отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк планирует выпустить лекарство, которое способно бороться с вирусными инфекциями.

Противовирусное и иммуномодулирующее лекарство получило название "Иммофон". Оно направлено на борьбу с вирусными заболеваниями, в том числе с COVID-19. О своих планах разработчик "Новичка" Леонид Ринк рассказал агентству РИА Новости.

"Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", – заявил Ринк.

В основе препарата лежит "Диуцифон", который предназначен для лечения проказы. До 2000-х годов он входил в список жизненно важных лекарств. Новую разработку усовершенствовали растворимостью в плазме. В нем соединены противовирусное средства "Дапсон" и две молекулы метилурацила, отметил разработчик. Препарат уже протестирован на 700 добровольцах среди пожилых людей. Тяжелых последствий не выявлено.