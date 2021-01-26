Министерство финансов США в скором времени может поместить на 20-долларовую купюру изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен, передает "Россия 24".

Министерство финансов США в скором времени может поместить на 20-долларовую купюру изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен, передает "Россия 24".

Она посвятила свою жизнь борьбе с рабством. Помимо этого, она выступала за социальные реформы расового равенства в США в XIX веке.

Дизайн купюры предлагали изменить еще при правлении 44-ого президента США Барака Обамы. При президентстве Дональда Трампа инициатива была отложена. С вступлением в должность главы государства Джо Байдена разговоры об этом возобновились.

В настоящее время на банкноте изображен седьмой президент США – Эндрю Джексон. Отмечается, что бывший президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп относился к нему с симпатией несмотря на то, что он являлся основателем Демократической партии.