Назван предварительный срок двукратного снижения заболеваемости COVID в РФ

Показатели по числу заболевших и умерших от COVID-19 могут снизиться в два раза уже в середине весны. Об этом рассказал эксперт Агаси Тавадян.

Показатели по числу заболевших и умерших от COVID-19 могут снизиться в два раза уже в середине весны. Об этом рассказал эксперт Агаси Тавадян.

Распространение коронавирусной инфекции удастся сдержать уже к апрелю. Однако после возможен еще один всплеск заболеваемости из-за естественного весеннего пика. Такой прогноз составил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в разговоре с РИА Новости.

"Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком", – предположил эксперт.

Несмотря на медленную массовую вакцинацию показатели по статистике могут резко улучшиться в России. Вакцинация и выработанный иммунитет помогут нивелировать вирус и предотвратить очередную волну COVID-19, считает Агаси Тавадян.