Дональд Трамп открыл "офис бывшего президента" во Флориде

Бывший лидер США Дональд Трамп открыл офис в Палм-Бич во Флориде, где будут проходить его публичные выступления. Об этом сказано в пресс-релизе организации.

Бывший лидер США Дональд Трамп открыл офис в Палм-Бич во Флориде, где будут проходить его публичные выступления. Об этом сказано в пресс-релизе организации.

В документе, пришедшем на почту многих американских СМИ в понедельник, 25 января, место названо "офисом бывшего президента". Организация будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями Трампа.

"Президент Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа",— отмечается в пресс-релизе.

Однако адрес электронной почты, с которого было направлено заявление, сейчас не отвечает. Издания отмечают, что официального сайта офиса и любой другой контактной информации найти не удалось. Бывший глава США не появлялся на публике после прощального выступления в свой последний день на посту президента 20 января.