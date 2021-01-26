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6:52   26 Января 2021
Общество

Военный вертолет с двумя пилотами на борту разбился в Индии

Военный вертолет с двумя пилотами на борту разбился в Индии

Жесткая аварийная посадка военного вертолета в Индии стала причиной смерти пилота. Его напарник находится в тяжелом состоянии, сообщает издание Hindustan Times.

Пилоты военного вертолета "Дхрув" вынуждены были совершить аварийную посадку в индийском Кашмире. Маневр прошел неудачно, и в результате один из летчиков погиб.

Второго пилота удалось доставить в госпиталь, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Причину происшествия на данный момент устанавливают.

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