Военный вертолет с двумя пилотами на борту разбился в Индии

Жесткая аварийная посадка военного вертолета в Индии стала причиной смерти пилота. Его напарник находится в тяжелом состоянии, сообщает издание Hindustan Times.

Жесткая аварийная посадка военного вертолета в Индии стала причиной смерти пилота. Его напарник находится в тяжелом состоянии, сообщает издание Hindustan Times.

Пилоты военного вертолета "Дхрув" вынуждены были совершить аварийную посадку в индийском Кашмире. Маневр прошел неудачно, и в результате один из летчиков погиб.

Второго пилота удалось доставить в госпиталь, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Причину происшествия на данный момент устанавливают.