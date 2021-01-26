Напуганный санкциями США Зеленский призвал Дубинского уйти из "Слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал однопартийца Александра Дубинского самовольно покинуть "Слугу народа" из-за наложенных на депутата Рады санкций США.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал однопартийца Александра Дубинского самовольно покинуть "Слугу народа" из-за наложенных на депутата Рады санкций США.

Политик отказался следовать предложенному сценарию, отметив, что он не согласен с политикой Вашингтона и не считает себя виновным. Несмотря на аргументы Дубинского, Зеленский своей позиции не изменил. В ответ глава государства лишь усмехнулся и заявил, что будь он на месте однопартийца, то не стал бы подставлять свою фракцию.

"Если бы я оказался на месте Дубинского, чтобы не подставлять фракцию, на период разбирательств я бы сам вышел из фракции", — приводит "Страна.ua" приблизительный ответ президента.

Американское министерство финансов включило семь граждан Украины и четыре информационных ресурса в санкционный список. Поводом стала якобы причастность указанных компаний и лиц к вмешательству в выборы США, о чем говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.