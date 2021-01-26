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6:35   26 Января 2021
Политика

Напуганный санкциями США Зеленский призвал Дубинского уйти из "Слуги народа"

Напуганный санкциями США Зеленский призвал Дубинского уйти из "Слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал однопартийца Александра Дубинского самовольно покинуть "Слугу народа" из-за наложенных на депутата Рады санкций США.

Политик отказался следовать предложенному сценарию, отметив, что он не согласен с политикой Вашингтона и не считает себя виновным. Несмотря на аргументы Дубинского, Зеленский своей позиции не изменил. В ответ глава государства лишь усмехнулся и заявил, что будь он на месте однопартийца, то не стал бы подставлять свою фракцию.

"Если бы я оказался на месте Дубинского, чтобы не подставлять фракцию, на период разбирательств я бы сам вышел из фракции", — приводит "Страна.ua" приблизительный ответ президента.

Американское министерство финансов включило семь граждан Украины и четыре информационных ресурса в санкционный список. Поводом стала якобы причастность указанных компаний и лиц к вмешательству в выборы США, о чем говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

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#сша #санкции #зеленский #"Слуга народа"

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