Жителям Чехии запретят пользоваться пластиковой посудой

Правительство Чехии с 1 июля 2021 года запретит использование и производство пластиковой посуды и одноразовых изделий из пластмассы в стране.

Правительство Чехии с 1 июля 2021 года запретит использование и производство пластиковой посуды и одноразовых изделий из пластмассы в стране.

Новая мера призвана защитить окружающую среду. Документ направят в парламент для финального утверждения, заявил министр охраны окружающей среды Чехии Рихард Брабец. Закон станет ответом на призыв Еврокомиссии отказаться от пластика, передают "Известия".

Власти Великобритании осенью 2020 года запретили использование на территории страны одноразовых трубочек, мешалок и ватных палочек с пластиком. Этот материал считается одним из самых вредных для экологии.