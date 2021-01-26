Историк Мягков раскрыл ключевые причины развала Лиги Наций

Человечество на протяжении долгих лет стремится к формированию международного механизма, способного урегулировать опасные конфликты. Одной из таких попыток стала Лига Наций.

Человечество на протяжении долгих лет стремится к формированию международного механизма, способного урегулировать опасные конфликты. Одной из таких попыток стала Лига Наций.

Цели организации заключались в разрешении особо важных задач, в частности по разоружению, примирению враждующих сторон и улучшению условий жизни для граждан. Также альянс должен был заниматься гуманитарными вопросами. Больше ста лет назад Антанта — военно-политической блок России, Великобритании и Франции — утвердила план по разработке Лиги Наций.

Несмотря на востребованность подобной организации (особенно на фоне последствий Первой мировой войны) ее существование продлилось до 1946 года — около 26 лет. Что послужило причиной развала Лиги Наций, в беседе с "ПолитРоссией" рассказал российский историк Михаил Мягков.

"Изначально в Лиге Наций не было баланса сил, который решал бы возникающие противоречия. Были страны-победительницы, диктующие свои условия, и побежденные", — объяснил он.

Тогда в Лигу не вошли ряд мировых держав, как, например, США и Россия. Без крупных государств эффективно решать вопросы мирового значения оказалось невозможно, резюмировал собеседник СМИ.