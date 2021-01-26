Байден поставил под сомнение импичмент Трампа

Избранный президент США демократ Джозеф Байден полностью поддерживает импичмент своего предшественника, республиканца Дональда Трампа, сообщает CNN.

Избранный президент США демократ Джозеф Байден полностью поддерживает импичмент своего предшественника, республиканца Дональда Трампа, сообщает CNN.

Однако Байден сомневается, что сторонники импичмента смогут набрать необходимое количество голосов для вынесения обвинения экс-президенту. Для признания Трампа виновным по статье "Подстрекательство к мятежу" нужно, чтобы против него выступили минимум 17 сенаторов-республиканцев.

"Сенат поменялся с тех пор, когда я работал там, но он поменялся не настолько", — отметил демократ.

Представители нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки 25 января передали в Сенат резолюцию об импичменте бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Этот случай называют беспрецедентным, поскольку Трамп стал единственным американским лидером, который дважды подвергается процедуре отстранения от власти.