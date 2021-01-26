Зеленский оказался в центре скандала из-за спортивного инвентаря

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в двуличии после публикации фотографии с российскими гантелями в Instagram.

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в двуличии после публикации фотографии с российскими гантелями в Instagram.

Подписчики политика сразу обратили внимание на компрометирующую деталь на снимке. Среди комментаторов отметился военный журналист Александр Коц.

"Владимир Зеленский и гантели российского производителя Foreman. Это ведь не вакцина, это другое!" — с иронией написал он.

Киев выступает категорически против приобретения российской вакцины "Спутник V". Местные власти не намерены использовать препарат для массовой вакцинации, поскольку это бы означало принятие поражения в противостоянии с Москвой, считает глава Украинского института политики Руслан Бортник.