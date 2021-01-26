Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:44   26 Января 2021
Политика

Зеленский оказался в центре скандала из-за спортивного инвентаря

Зеленский оказался в центре скандала из-за спортивного инвентаря

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в двуличии после публикации фотографии с российскими гантелями в Instagram.

Подписчики политика сразу обратили внимание на компрометирующую деталь на снимке. Среди комментаторов отметился военный журналист Александр Коц.

"Владимир Зеленский и гантели российского производителя Foreman. Это ведь не вакцина, это другое!" — с иронией написал он.

Киев выступает категорически против приобретения российской вакцины "Спутник V". Местные власти не намерены использовать препарат для массовой вакцинации, поскольку это бы означало принятие поражения в противостоянии с Москвой, считает глава Украинского института политики Руслан Бортник.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#зеленский #александр коц #Спутник V #гантели

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров