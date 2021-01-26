Первый случай заражения хантавирусом зарегистрирован на Украине

Пациент поступил в одну из львовских больниц с высокой температурой и жалобами на боль в пояснице и проблемами с мочеиспусканием. Украинцу диагностировали хантавирус.

Пациент поступил в одну из львовских больниц с высокой температурой и жалобами на боль в пояснице и проблемами с мочеиспусканием. Украинцу диагностировали хантавирус.

Zaxid.net со ссылкой на главного санитарного врача региона Наталью Тимко сообщил, что медики заподозрили у больного геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, который является симптомом хантавируса. У пациента взяли анализы и направили их в киевский Центр общественного здоровья, специалисты которого подтвердили предварительный диагноз.

Обстоятельства и причины заражения неизвестны. Источник отметил, что больной проживает в сельской местности и периодически встречал грызунов, в том числе крыс.

По словам Тимко, мужчина мог заразиться хантавирусом от грызунов или продуктов их жизнедеятельности. Врач подчеркнула, что шансы передачи инфекции от человека к человеку очень малы.