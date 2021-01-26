Биолог назвала максимальный возраст для вакцинации от COVID-19

Пациентам старше 85 лет бессмысленно прививаться от коронавируса. Такое заявление сделала главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Пациентам старше 85 лет бессмысленно прививаться от коронавируса. Такое заявление сделала главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Вакцинация необходима для людей в возрасте 65–80 лет, так как они попадают в категорию повышенного риска. Пациенты от 80 и до 85 лет должны принимать решение о прививке самостоятельно, основываясь на состоянии своего здоровья.

"А для большинства из тех, кто старше 85 лет, прививка практически бессмысленна", — цитирует биолога "Лента.ру".

Иммунная система в таком пожилом возрасте достаточно слабая, из-за чего реакция организма недостаточна для выработки антител. Однако это никак не связано с высоким риском препарата для пожилых, так как вакцину испытывают на добровольцах старше 65 лет.