Зафиксирован случай заражения "британским" штаммом у переболевшей COVID-19
Переболевшая коронавирусом жительница Германии заразилась новым штаммом из Великобритании. Об этом сообщили местные СМИ.
Случай повторного заражения произошел в немецком Ганновере в Нижней Саксонии. Как отмечают в администрации города, оба случая заболевания произошли в течение шести недель.
Власти утверждают, что пациентка была вовремя изолирована и цепочка заражений остановилась. Однако пока медики не могут сказать, как именно женщина была инфицирована. Все лица, контактировавшие с зараженной, отправлены на принудительный карантин.
Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря прошлого года. Как заявили ученые, "британский" штамм на 70% заразнее обычного. При этом информации об особой опасности инфекции с точки зрения смертности пока нет.