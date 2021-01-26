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2:31   26 Января 2021
Происшествия

Зафиксирован случай заражения "британским" штаммом у переболевшей COVID-19

Зафиксирован случай заражения "британским" штаммом у переболевшей COVID-19

Переболевшая коронавирусом жительница Германии заразилась новым штаммом из Великобритании. Об этом сообщили местные СМИ.

Случай повторного заражения произошел в немецком Ганновере в Нижней Саксонии. Как отмечают в администрации города, оба случая заболевания произошли в течение шести недель.

Власти утверждают, что пациентка была вовремя изолирована и цепочка заражений остановилась. Однако пока медики не могут сказать, как именно женщина была инфицирована. Все лица, контактировавшие с зараженной, отправлены на принудительный карантин.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря прошлого года. Как заявили ученые, "британский" штамм на 70% заразнее обычного. При этом информации об особой опасности инфекции с точки зрения смертности пока нет.

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#германия #мутация #коронавирус #повторное заражение #британский штамм

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