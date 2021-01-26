Зафиксирован случай заражения "британским" штаммом у переболевшей COVID-19

Переболевшая коронавирусом жительница Германии заразилась новым штаммом из Великобритании. Об этом сообщили местные СМИ.

Переболевшая коронавирусом жительница Германии заразилась новым штаммом из Великобритании. Об этом сообщили местные СМИ.

Случай повторного заражения произошел в немецком Ганновере в Нижней Саксонии. Как отмечают в администрации города, оба случая заболевания произошли в течение шести недель.

Власти утверждают, что пациентка была вовремя изолирована и цепочка заражений остановилась. Однако пока медики не могут сказать, как именно женщина была инфицирована. Все лица, контактировавшие с зараженной, отправлены на принудительный карантин.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря прошлого года. Как заявили ученые, "британский" штамм на 70% заразнее обычного. При этом информации об особой опасности инфекции с точки зрения смертности пока нет.