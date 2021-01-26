Крым может стать самым популярным курортом у россиян

Крымский туристический бизнес стремительно развивается и повышает уровень курортов. Об этом заявил директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Крымский туристический бизнес стремительно развивается и повышает уровень курортов. Об этом заявил директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Россияне чаще всего бронируют путевки и отели в Сочи, но Крым уже этим летом может стать серьезным конкурентом, передает URA.RU. Если объединить все положительные факторы отдыха на полуострове, то он займет лидирующую позицию, уверен Мальцев.

"В былые годы сервис на полуострове не дотягивал до цен, но сейчас видно, как сильно предприниматели озаботились этим вопросом. Качество услуг в Крыму значительно возросло", — отметил специалист.

Путешественники на 30-40% больше путевок стали приобретать заранее, в сравнении с предыдущим годом, отметила замдиректора крымской туристической компании "Кенеш тур" Оксана Рыбина. Международные границы из-за пандемии в этом году, скорее всего, не откроют, поэтому россияне охотно планируют отдых в родной стране, передает "Царьград".