Ученые узнали дату начала пандемии коронавируса с помощью Twitter

Пандемия COVID-19 могла начаться еще в начале 2020 года. К такому выводу пришли итальянские ученые, проанализировав сообщения в социальной сети Twitter.

Пандемия COVID-19 могла начаться еще в начале 2020 года. К такому выводу пришли итальянские ученые, проанализировав сообщения в социальной сети Twitter.

Публикации в Twitter о возникновении пневмонии и кашля появились еще в январе 2020 года, за месяц до официального объявления пандемии коронавирусной инфекции. Специалисты Школы передовых исследований в Лукке пришли к выводу, что в будущем соцсети могут помочь людям узнать о появлении новых болезней, пишет ТАСС.

"Исследование стало очередным примером того, что социальные сети могут быть полезным инструментом для ведения эпидемиологических наблюдений", — заявил один из ученых.

Исследователи проанализировали множество сообщений, которые были опубликованы жителями Европы с 2014 года. Они составили список постов, содержащих информацию о симптомах коронавируса.