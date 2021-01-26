СМИ раскрыли стоимость часов Rolex Байдена

Президент США Джо Байден предпочитает часы швейцарского бренда Rolex модели Datejust, сообщил New York Times.

Президент США Джо Байден предпочитает часы швейцарского бренда Rolex модели Datejust, сообщил New York Times.

Журналисты выяснили, что такие часы сделаны из нержавеющей стали Oystersteel с элементами белого золота и украшены бриллиантами, цвет циферблата — синий. Цена такого аксессуара составляет примерно 7 тысяч фунтов стерлингов или 529 тыс. руб.

Согласно данным The New York Times, часы нынешнего главы американского государства оказались намного дороже тех, что носили его предшественники. Например, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший предпочитали скромные Timex. Барак Обама носил часы брендов Shinola и Jorg Gray.