Петербург почтит память блокадников салютом и огнем на ростральных колоннах

Торжественные мероприятия в день снятия блокады Ленинграда готовятся в Санкт-Петербурге. Они пройдут как в традиционном формате, так и онлайн.

Торжественные мероприятия в день снятия блокады Ленинграда готовятся в Санкт-Петербурге. Они пройдут как в традиционном формате, так и онлайн.

В 2021 году отмечается 77-я годовщина освобождения Петербурга от фашистов. За годы блокады умерли от 400 тыс. до 1,5 млн жителей города. Только 3% из них погибли от бомбежек и артиллерийских обстрелов. Для петербуржцев это было тяжелое время.

В честь значимой даты в Северной столице состоятся различные мероприятия. Пройдут торжественно-траурные церемонии возложения цветов и венков на кладбищах, зажгутся огни на ростральных колоннах. Вечером жителей города ждет салют, которые будет запущен со стен Петропавловской крепости, сообщает "Царьград".