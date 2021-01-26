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0:01   26 Января 2021
Политика

Пушков прокомментировал заявление Белого дома о разговоре Путина с Байденом

Пушков прокомментировал заявление Белого дома о разговоре Путина с Байденом

Слова помощника главы США по связям Джен Псаки о возможных телефонных переговорах президента Джо Байдена с лидером России Владимиром Путиным, оценил сенатор РФ Алексей Пушков.

Псаки сообщила, что Белый дом пока не планирует проводить телефонных переговоров с Кремлем, однако президент США "снимает трубку, когда звонят". Такое заявление Пушков назвал очевидным намеком.

"Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше "условностей"? — задался сенатором вопросом в своем Telegram.

Он заявил, что необходимо считаться с тем настроем, с которым Байден занял свою нынешнюю должность и с его словами о том, что Россия является "врагом США".

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