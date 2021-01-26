Технический эксперт Антипов обнаружил новые детали крушения MH17

Очередное заседание по делу о катастрофе Boeing 777 рейса MH17 пройдет через неделю в Гаагском суде. Технический эксперт Юрий Антипов раскрыл новые детали трагедии.

Очередное заседание по делу о катастрофе Boeing 777 рейса MH17 пройдет через неделю в Гаагском суде. Технический эксперт Юрий Антипов раскрыл новые детали трагедии.

Антипов обратил внимание на записи переговоров пилотов самолета, который сопровождал рейс. Ранее о ее существовании сообщил главный редактор издания "Совершенно секретно" Сергей Соколов. Кроме того, была обнаружена запись из кабины зенитно-ракетной установки "Бук", которая следила за полетом воздушного судна. На ней можно увидеть экран локатора, где отчетливо видно, что скорость движения и высота цели совпадает с Boeing 777 рейса MH17, сообщает NewInform.

"После того, как локатор "Бука" обнаружил необходимую ему цель, спустя некоторое время луч локатора начинает чертить две точки. Появляется еще один объект недалеко от МН17", — отметил техэксперт.

Еще одним объектом оказался украинский истребитель-перехватчик Су-27. Он сопровождал рейс МН17, находясь справа от него. Что произошло дальше, точно сказать нельзя, так как запись прерывается. Однако даже урезанная версия видео показывает полную картину трагедии, резюмировал Антипов.