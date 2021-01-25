Политолог Гаспарян оценил вероятность бегства Соболь из России

Сотрудники признанного иноагентом в РФ ФБК продолжат осуществлять свою незаконную деятельность с территории Европы, считает политолог и публицист Армен Гаспарян.

Сотрудники признанного иноагентом в РФ ФБК продолжат осуществлять свою незаконную деятельность с территории Европы, считает политолог и публицист Армен Гаспарян.

Политолог рассказал корреспондентам Федерального агентства новостей, что ключевые фигуры ФБК оказались в Европе "после возбуждения уголовных дел и проигранных судов по признанию банкротства ФБК". Эксперт уверен, что продолжать нелегальную деятельность сторонники блогера Алексея Навального продолжат с Запада.

Гаспарян также выразил мнение, что бегство юриста ФБК Любови Соболь из России будет зависеть от "судебных перспектив".

"Если будет серьезное уголовное дело и ей будет грозить срок, я более чем уверен, она окажется быстренько там же, где и все остальные", — сказал собеседник ФАН.

Публицист подчеркнул, что "база" ФБК находится заграницей и оттуда они и продолжат свою деятельность по дестабилизации обстановки в России и организовавывать несанкционированные акции.