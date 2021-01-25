ФАН готовит судебный иск к "Радио Свобода"

"Радио Свобода", финансируемое Конгрессом США и признанное иноагентом в России, получит судебный иск за материал о ФАН. Об этом заявила редакция Федерального агентства новостей.

"Радио Свобода", финансируемое Конгрессом США и признанное иноагентом в России, получит судебный иск за материал о ФАН. Об этом заявила редакция Федерального агентства новостей.

Юристы ФАН готовят исковое заявление сразу по нескольким статьям. Кроме того, они оценивают ущерб, причиненный материалом данного СМИ.

"Радио Свобода" опубликовало интервью с неким Сергеем К. Он утверждал, что работал в редакции ФАН и занимался публикацией заказных комментариев в соцсетях. В материале Федеральное агентство новостей назвали "одним из подразделений "фабрики троллей".

Редакция ФАН опровергла все недостоверные обвинения. По данным СМИ, агентство не принадлежит к какой-либо "фабрике", байки о которой давно распространяются по антироссийским изданиям. При этом ФАН давно стало ведущим СМИ как на территории РФ, так и за рубежом. Авторы публикуют несколько сотен новостей в сутки.

"Нашими спикерами являются депутаты, сенаторы, руководители регионов, ведущие политологи и экономисты. На сайте можно найти эксклюзивные репортажи из множества государств, в том числе из горячих точек", — отметили в редакции.

Кроме того, ФАН имеет в распоряжении полноценный штат официальный комментаторов. Сотрудники распространяют мнение редакции и новости в социальных сетях с официальных аккаунтов, соблюдая журналистскую этику и публикуя достоверный контент.

Редакция ФАН напомнила, что неоднократно обращала внимание на деятельность иноагента "Радио Свобода". СМИ несколько раз было замечено за распространением фейковых материалов и оказанием поддержки радикальным террористическим группировкам.