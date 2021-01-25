Число пунктов вакцинации в Петербурге увеличилось до 88

Санкт-Петербург открывает 18 новых пунктов вакцинации от коронавируса для граждан, сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Санкт-Петербург открывает 18 новых пунктов вакцинации от коронавируса для граждан, сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Больше всего пунктов, где можно получить прививку от COVID-19 расположено в Невском и Калининском районах Северной столицы, передает "Царьград". Власти Петербурга осуществляют работу по обеспечению доступности прививки от вируса с точки зрения удобства и расположения. Эргашев заявил, что пункты для вакцинации организованы с учетом максимальной территориальной доступности для петербуржцев.

С момента старта работы прививочных пунктов в Петербурге, 36 225 человек уже сделали вакцинацию. Полный цикл из двух доз получил 5801 гражданин. В настоящий момент поликлиники располагают 40 667 дозами вакцины. Официально массовая вакцинация начинается Санкт-Петербурге с февраля.