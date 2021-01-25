Свыше 135 темнокожих погибли от рук полицейских за последние пять лет в США

Агрессия полицейских в сторону темнокожего населения в США значительно выросла с 2015 года. За это время от рук правоохранителей погибли более 135 безоружных афроамериканцев.

Агрессия полицейских в сторону темнокожего населения в США значительно выросла с 2015 года. За это время от рук правоохранителей погибли более 135 безоружных афроамериканцев.

Исследование на соответствующую тему провела радиостанция NPR. Эксперты внимательно ознакомились с документами американской полиции и суда. Было установлено, что большинство причастных к преступлениям против афроамериканцев полицейских были представителями другой расы.

Весной прошлого года в США началась волна беспорядков. Протесты начались после жестокого задержания темнокожего американца Джорджа Флойда сотрудниками полиции. Из-за действий правоохранителей Флойд скончался.

При этом протесты и беспорядки продолжаются до сих пор. "Царьград" сообщает, что накануне в городе Такома, штат Вашингтон, сотрудники полиции буквально сбивали на автомобиле вышедших на улицы людей.