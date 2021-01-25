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22:09   25 Января 2021
Политика

Президент Мексики поблагодарил Путина за скорые поставки "Спутника V"

Президент Мексики поблагодарил Путина за скорые поставки "Спутника V"

Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обсудил с президентом России Владимиром Путиным поставку вакцины от коронавируса "Спутник V".

Разговор с российским лидером оставил у Лопеса Обрадора только положительные эмоции. Он пригласил Владимира Путина в Мексику и выразил ему благодарность за решение поставить в страну 24 млн доз препарата от COVID-19. Российская вакцина "Спутник V" отправится в Мексику в течение двух месяцев, передает РИА Новости.

Также в ходе разговора обе стороны обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекций и подготовку медиков из Мексики в России. Лидеры двух стран договорились и дальше развивать отношения в разных направлениях.

"Царьград" передает, что в ближайшие несколько недель российскую вакцину "Спутник V" арегестрируют в Индии. Об этом сообщил посол Индии в Москве Бала Венкатеш.

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#владимир путин #вакцина #Андрес Мануэль Лопес Обрадор

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