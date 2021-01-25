СМИ: премьер-министр Италии планирует уйти в отставку

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте во вторник намерен покинуть свой пост. Об этом сообщают местные СМИ.

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте во вторник намерен покинуть свой пост. Об этом сообщают местные СМИ.

Такое решение политик может принять в связи с начавшимся в Италии политическим кризисом, передают местные СМИ со ссылкой на источник в правительстве. Утром 26 января пройдет заседание Совета министров страны, на котором Конте объявит о своем уходе с поста премьер-министра.

После заседания Конте должен подать официальное прошение об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле. Однако согласно наиболее вероятному сценарию, глава республики поручит Конте продолжать исполнение обязанностей, сообщает РИА Новости.