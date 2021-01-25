Спецпредставитель президента РФ рассказал о политике Москвы по Ливии

Действия России на территории Ливии происходят открыто. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Действия России на территории Ливии происходят открыто. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Дипломат прокомментировал публикацию американских журналистов об укреплении российских военных сил на территории североафриканского государства. Авторы материала использовали спутниковые изображения укреплений и протяженной траншеи, которые якобы сооружают бойцы "ЧВК Вагнера" в зоне "красной линии" Сирт — Аль-Джуфра. Никаких доказательств своей версии они, однако, не предоставили.

Богданов обратил внимание, что опубликованный материал не содержит каких-либо подтверждений. Он задался вопросом, откуда журналисты взяли эту информацию.

"Мы действуем в Ливии абсолютно транспарантно, и в контакте все вопросы решаются именно с ливийскими сторонами", — отметил спецпредставитель лидера РФ.

Российский дипломат также подчеркнул, что Министерство иностранных дел РФ укрепило каналы связи и с Западом, и с Востоком Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.