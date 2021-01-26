Javan: Россия нанесла два мощных удара по американской валюте

Россия, взяв в 2017 году курс на дедолларизацию, резко сократила вложения в ценные бумаги США и сделала Китай своим крупнейшим партнером по взаиморасчетам в национальных валютах, нанеся таким образом ощутимый удар по засилью доллара в мировой экономике.

Россия, взяв в 2017 году курс на дедолларизацию, помимо резкого сокращения своих вложений в американские ценные бумаги, еще сделала Китай своим крупнейшим партнером по взаимным расчетам в национальных валютах, нанеся таким образом ощутимый удар по засилью доллара в мировой экономике.

О двух мощных ударах, которые Россия нанесла по всевластию доллара, пишет иранское издание Javan.

Для начала издание отмечает, что Россия на протяжении долгого времени входила в число крупнейших держателей американских долговых обязательств.

Однако в 2017 году, Россия поняла, что Соединенные Штаты Америки, где к власти тогда пришел республиканец Дональд Трамп, не намерены изменять политике санкционного давления на Москву и отменять ограничительные меры, введенные администрацией Барака Обамы. Осознав это, а также столкнувшись с новыми ужесточенными санкциями, введенными против РФ уже администрацией Трампа, Москва взяла курс на дедолларизацию.

За прошедшее с того момента время Центральный Банк России систематически сокращал объем своих долларовых резервов, а также свою долю в американских ценных бумагах, особенно ускорив этот процесс в последние два месяца 2020 года.

«Согласно официальной статистике Министерства финансов США, Центробанк России в последние два месяца прошедшего года продолжил резко сокращать свои вложения в американские долговые ценные бумаги, выпускаемые Казначейством США, и таким образом снизил долю этих ценных бумаг в своем общем золотовалютном запасе до 19,2%», — пишет иранское издание.

При этом автор отмечает, что высвободившиеся средства Банк России направил на увеличение золотого запаса России.

Из статистических бюллетеней Минфина США, выходящих раз в квартал, следует, что за IV квартал 2020 года общая доля российских инвестиций в гособлигации США сократилась до 4,96 миллиарда долларов. То есть, за последние три месяца минувшего года Россия вложила в долгосрочные американские облигации лишь 1,56 миллиарда долларов, а в краткосрочные облигации – 3,4 миллиарда долларов.

Таким образом Россия уступила роль крупнейших стран-держателей долговых обязательств США Японии и Китаю.

«Их (Китая и Японии) суммарная доля вложений в облигации, выпускаемые Казначейством США, возросла за тот же период (с середины 2017 года по четвертый квартал 2020 года) с 1,26 до 1,56 триллиона долларов», — подчеркивает автор материала.

В заключение статьи автор подчеркивает, что Китай, являясь одним из двух крупнейших кредиторов США в мире, одновременно стал крупнейшим партнером РФ по экономической политике, направленной на взаиморасчеты в национальных валютах.