Уход транзита из РФ вынудил «Латвийскую железную дорогу» продавать рельсы

Сокращение транзита через страны Балтии ставит компании, задействованные в отрасли грузоперевозок, на грань выживания. Так «Латвийская железная дорога», уже распродававшая вагоны и локомотивы, теперь выставила на продажу рельсы.

Резкое сокращение объема грузоперевозок в странах Балтии ставит компании, задействованные в этой отрасли, на грань выживания. Так «Латвийская железная дорога», которая уже распродавала вагоны и локомотивы, а также массово увольняла сотрудников, теперь распродает рельсы.

Об этом пишет издание Baltnews, ссылаясь на сообщения местной прессы. Так газета Latvijas Vēstnesis сообщает о том, что 4 февраля 2021 года в Риге пройдет аукцион по продаже лома черных металлов, который проведет «Латвийская железная дорога» (ГАО Latvijas dzelzceļš).

«Объект аукциона – железная дорога, бывшая в употреблении», — отмечает латвийская газета.

Также в сообщении указывается, что всего на аукцион выставлено 4 300 тонн черного металла, в том числе рельсы различной длины, части стрелок, крепления, вагонные замедлители, детали и узлы подвижного состава.

Аукцион продлится до мая 2021 года, стартовая цена на лом составляет 230 тонн за тонну.

Ранее, напоминает Baltnews, «Латвийская железная дорога» распродавала вагоны и локомотивы, а в декабре 2020 года выставила на продажу более двух десятков транспортных средств, включая тракторы и автомобили МАЗ, ЗИЛ, «Газель», Renault и Volkswagen.

Кроме того, минувшей осенью компания уволила 1500 сотрудников – почти четверть всего рабочего состава, и это после того, как работу на предприятии уже потеряли боле тысячи человек.

Как объяснил тогда происходящее глава компании Марис Клейнбергс, причиной массовых увольнений стало резкое сокращение объема грузоперевозок и колоссальные убытки «Латвийской железной дороги».

В 2021 году, по словам Клейнбергса, компания рассчитывает перевезти около 25 миллионов тонн грузов, что вдвое меньше, чем в 2020 году.

«В ближайшие годы мы планируем небольшой рост. Но он действительно небольшой, я не вижу возможности заместить объемы грузов из России, которые мы потеряли», — добавил глава компании.

До того, как Москва решила ответить на русофобскую политику стран Балтии переориентацией своего транзитного грузопотока на собственные порты, например, в расположенную в Ленинградской области Усть-Лугу, доля российских грузов, проходящих через «Латвийскую железную дорогу», составляла 70%.

В 2020 году Россия сократила свой железнодорожный транзит через Латвию на 60%. Об этом изданию Baltnews рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«В ноябре не было пропущено ни одного вагона с углем. Это связано, прежде всего, с тем, что у нас появились наши собственные мощности. Но и политика Латвии здесь сыграла немаловажную роль: зачем нам сохранять транзит через враждебную нам страну, если у нас появились собственные мощности», — отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Не так давно, напомнил Пушков, латвийское Министерство сообщения обратилось с письмом в Министерство транспорта РФ с просьбой сохранить объем российского транзита через порты Латвии, которые оказались в бедственном положении из-за нехватки работы. Помимо портов с проблемами из-за отсутствия российских грузов столкнулся и латвийский сектор грузовых железнодорожных перевозок, говорилось в письме.

«Но в условиях, когда правительство Латвии проводит такую политику по отношению к России, мы не должны позитивно отвечать на такие просьбы, — отметил сенатор. — Министр иностранных дел Латвии [Эдгар Ринкевич] заявил, что надо отделять политическую вражду с Россией от торговли с ней. На мой взгляд, не следует поощрять такие порочные концепции».

Раз Латвия решила, что может позволить себе враждовать с Россией, она должна за это платить, уверен Пушков. Поэтому сам сенатор, по его словам, выступает против сохранения транзитного грузопотока через Латвию в любом виде, во всяком случае до тех пор, пока Рига не изменит проводимую ею политику.

Пока латвийские власти настаивают на продолжении враждебной политики в отношении России, а они на этом настаивают, пусть ищут объемы грузов для своих пустующих портов и железных дорог в других странах, хотя очень сомнительно, что они смогут что-нибудь найти, заключил сенатор.