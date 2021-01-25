Глава Valve рассказал об идее трансляции игр прямо в мозг с помощью НКИ

Глава американской компании Valve Гейб Ньюэлл отметил важность работы с BCI-технологиями (компьютерными интерфейсами) для создания игр.

Глава американской компании Valve Гейб Ньюэлл отметил важность работы с BCI-технологиями (компьютерными интерфейсами) для создания игр.

По словам Ньюэлла, Valve сейчас вместе с OpenBCI разрабатывает мозговые компьютерные интерфейсы (НКИ) с открытым кодом, которое позволит обрабатывать сигналы мозга человека.

Он считает, что такие системы, созданные для прямой передачи информации между мозгом и электронным устройством, могут стать важным новшеством в индустрии интерактивных развлечений. Так, с помощью НКИ игра сможет "понять", не скучно ли пользователю, и подстроиться нужным образом под геймера.

"НКИ выведут на новый уровень опыт геймеров, который сейчас ограничен "мясными" периферийными устройствами – глазами и ушами. <...> Если они повреждаются, их невозможно эффективно починить, что разумно с эволюционной точки зрения, но вообще никак не отражает нужды потребителей", — заявил глава Valve.

Он подчеркнул, что мозговые компьютерные интерфейсы могут повысить качество изображения до такого уровня, что "реальный мир покажется плоским". Ньюэлл уверен, что технологии продвинутся настолько далеко, что каждый сможет даже редактировать чувства помощью НКИ, и это будет так же просто, как пользоваться приложениями.