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21:00   25 Января 2021
Общество

Инфекционист объяснил причину низкого уровня антител у переболевших коронавирусом

Инфекционист объяснил причину низкого уровня антител у переболевших коронавирусом

Стало известно, почему у некоторых людей, переболевших коронавирусной инфекцией, антитела иногда могут слабо вырабатываться.

Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что после COVID-19 не стоит делать прививку в течение первых трех или даже девяти месяцев. В этот период у людей еще сохраняются антитела и иммунитет к коронавирусу.

Если человек болел в средней или тяжелой форме, то антител у него может быть мало, так как при лечении применялись различные сильные лекарственные средства, считает доктор медицинских наук. Так бывает, если пациенту назначали антивирусные препараты, например, кортикостероиды.

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#коронавирус #антитела #инфекционист

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