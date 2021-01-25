Инфекционист объяснил причину низкого уровня антител у переболевших коронавирусом

Стало известно, почему у некоторых людей, переболевших коронавирусной инфекцией, антитела иногда могут слабо вырабатываться.

Стало известно, почему у некоторых людей, переболевших коронавирусной инфекцией, антитела иногда могут слабо вырабатываться.

Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что после COVID-19 не стоит делать прививку в течение первых трех или даже девяти месяцев. В этот период у людей еще сохраняются антитела и иммунитет к коронавирусу.

Если человек болел в средней или тяжелой форме, то антител у него может быть мало, так как при лечении применялись различные сильные лекарственные средства, считает доктор медицинских наук. Так бывает, если пациенту назначали антивирусные препараты, например, кортикостероиды.