ВОГ озвучило Вострецову главные проблемы инвалидов в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов провел встречу с представителями "Всероссийского общества глухих" в Санкт-Петербурге.

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов провел встречу с представителями "Всероссийского общества глухих" в Санкт-Петербурге.

Участники мероприятия выразили обеспокоенность из-за ситуации, которая складывается вокруг помещения Дома культуры ВОГ. Председатель общества глухих Олег Дуркин рассказал, что им грозит выселение из-за истечения срока исполнения предписаний МЧС. ВОГ необходимо установить дорогостоящей противопожарной сигнализации, однако нет на это средств.

Общество пожаловалось на информационный вакуум, в котором оказались инвалиды по слуху из-за пандемии коронавируса. СМИ не ориентирует вещание на людей с ограниченными возможностями. Кроме того, обращение властей города осуществляется без сурдоперевода.

Также на встрече подняли вопрос о трудоустройстве глухих. Дуркин отметил, что ярмарки с вакансиями для инвалидов работает, однако предоставляется только низкоквалифицированная работа. Многие инвалиды по слуху имеют высшее образование, но работодатели не хотят их нанимать.

Депутат пообещал помочь обществу. Парламентарий готовит по всем замечаниям депутатский запрос на имя губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.