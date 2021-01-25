Пранкеры выведали у Кутчера, почему Зеленский и Трамп не поладили

Пранкеры Вован и Лексус позвонили голливудскому актеру от лица шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Российские пранкеры выведали у голливудского актера Эштона Кутчера мнение о президенте Украины Владимире Зеленском. Владимир Кузнецов (известный как Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили артисту от лица шведской экоактивистки Греты Тунберг.

В ходе разговора «Тунберг» упомянула, что планирует наведаться на Украину с визитом к президенту Зеленскому. По этой причине она попросила актера рассказать о том, какой украинский лидер на самом деле.

По словам Кутчера, Зеленский — хороший человек, который «вполне заслуживает доверия», а также находится «на правильной стороне истории».

«Моя жена [актриса украинского происхождения Мила Кунис] знает его где-то лет десять. Когда я с ним встретился, у него в приоритете была информация о том, что делал Дональд Трамп в качестве "услуги за услугу", о том, как это стало публичным. Мы с ним об этом поговорили, он посчитал действия Трампа очень странными и весьма коррумпированными», — отметил Кутчер.

Кроме того, Кутчер по просьбе «Тунберг» отозвался о мемуарах своей экс-супруги, актрисы Деми Мур. Он отметил, что «наркозависимые — очень ненадежные рассказчики», имея в виду, что Мур когда-то употребляла запрещенные вещества.

Ранее пранкеры Лексус и Вован разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В разговоре от лица той же Греты Тунберг они попросили политика повлиять на Вашингтон и НАТО, чтобы избежать военных конфликтов.

«Я тоже мечтаю о мире, где солдаты не нужны, но мы пока ещё не живём в этом мире. К сожалению. К сожалению, для этого нужны люди, противостоящие тем, кто причиняет вред невиновным», — сказал Трюдо.

Также лже-Грета попросила познакомить ее с персонажами мультфильма «Южный парк» Теренсом и Филипом. На это Трюдо ответил, что попросит своих помощников решить этот вопрос.