Суд приговорил к восьми годам экс-главу завода "Автоприбор" за банкротство

Алексея Мельникова, который является бывшим директором завода "Автоприбор", приговорили к восьми годам за умышленное доведение компании до банкротства.

Алексея Мельникова, который является бывшим директором завода "Автоприбор", приговорили к восьми годам за умышленное доведение компании до банкротства.

По решению Фрунзенского районного суда Владимира экс-генерального директора завода "Автоприбор" Алексея Мельникова приговорили к восьми годам лишения свободы. Также он обязан будет уплатить штраф в размере 800 тыс. рублей. Предпринимателя признали виновным в преднамеренном доведении завода до банкротства и растрате.

Суд установил, что Мельников заключал сделки с компаниями под управлением своего сына. В результате банкротства предприятия компании получили преимущества для удовлетворения своих требований, это нарушало права других кредиторов. В результате налоговый орган недополучил в бюджет налоги в размере около 35 млн рублей.