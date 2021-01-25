20:33 25 Января 2021Происшествия
Директор комика Шаляпина рассказала о его лечении в клинике
Найденный в своей квартире мертвым комик страдал от депрессивного расстройства и лечился в клинике. Об этом рассказала его директор.
Найденный в своей квартире мертвым комик страдал от депрессивного расстройства и лечился в клинике. Об этом рассказала его директор.
Комик, которого нашли мертвым, по словам его жены, уже довольно продолжительное время злоупотреблял алкоголем. Также у него случались нервные срывы. После одного из таких артист отправился в клинику в Белгород.
"Раньше, до пандемии, у Саши было по восемь концертов в месяц. Потом все отменилось. Из-за этого началась депрессия еще весной. Лечился дома", — сообщила директор Шаляпина Мария Малякина.
Также директор комика рассказала, что он в последнее время проходил лечение в клинике и родные часто беспокоились о его состоянии, сообщил телеканал "360".